Mondiali di Tokyo, oggi la finale della 4×400: azzurre in pista alle 13.35
Polinari, Troiani, Coiro e Mangione compongono il quartetto italiano che chiude la rassegna iridata.
Ultimo atto ai Mondiali di atletica di Tokyo, con l’Italia protagonista nella finale della staffetta 4×400 femminile. Alle 13.35 italiane il quartetto azzurro composto da Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro e Alice Mangione scenderà in pista per giocarsi un posto tra le migliori al mondo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Per le azzurre, che hanno conquistato l’accesso alla finale con una prova solida nelle batterie, si tratta di un’occasione importante per confermare la crescita della velocità prolungata italiana e chiudere la rassegna iridata con un risultato di prestigio.