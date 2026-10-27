Micol Majori verso gli Europei: parteciperà alla Cinque Mulini

Micol Majori vuole prepararsi al meglio per i prossimi Europei: l’azzurra ha deciso di partecipare alla Cinque Mulini
Micol Majori sarà tra le grandi protagoniste della Cinque Mulini, il tradizionale e prestigioso evento internazionale di corsa campestre che andrà in scena domenica 22 novembre sui pratoni di San Vittore Olona, in provincia di Milano.
La 28enne lombarda, carabiniere e allieva di Stefano Baldini, torna al mulino Meraviglia con grandi ambizioni, forte della medaglia di bronzo conquistata sui 5000 metri agli ultimi Europei di atletica, nella gara dominata dalla compagna di squadra Nadia Battocletti.
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Questa partecipazione rappresenta un tassello fondamentale nel suo percorso di preparazione. Majori mira a migliorare i risultati delle ultime edizioni, dopo il 12esimo posto del 2024 e la solida sesta posizione dello scorso anno. La 94esima edizione della classica del cross si conferma infatti un banco di prova di assoluto spessore tecnico, ideale per testare la condizione fisica in vista di un obiettivo ben più prestigioso.
Il percorso verso gli Europei va avanti
La corsa sui pratoni milanesi fungerà da perfetto avvicinamento agli Europei di Cross, in programma domenica 13 dicembre a Belgrado. In Serbia, la Battocletti sarà chiamata a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno, ma anche Majori avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore su un palcoscenico europeo.
Un doppio appuntamento che promette di regalare grandi emozioni agli appassionati del fondo italiano, confermando la straordinaria vitalità e la profondità del nostro movimento nell’atletica leggera, assolutamente pronto a lottare per le medaglie più importanti.