Mattia Furlani ha superato l’infortunio: quando torna e le ultime sugli Europei

Mattia Furlani è riuscito finalmente a lasciarsi alle spalle l’infortunio: c’è la data per il suo ritorno alle competizioni

Il 23 maggio, a Xiamen, Mattia Furlani era uscito dallo stadio in barella dopo un brutto infortunio al bicipite femorale destro durante la Diamond League. Un episodio che aveva destato molta preoccupazione tra i tifosi italiani. Oggi, però, il campione del mondo azzurro guarda avanti: il problema muscolare è ormai alle spalle e il rientro alle competizioni è vicinissimo.

Il ventunenne laziale ha saltato il Golden Gala di Roma per garantire un recupero graduale, ma ora è pronto a rimettersi in gioco. La data del suo ritorno è fissata per il 10 luglio, quando scenderà sulla pedana dell’Herculis Meeting di Montecarlo.

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Sarà la decima tappa del circuito e servirà principalmente per testare la condizione fisica in vista degli obiettivi più importanti della stagione.

I prossimi obiettivi di Furlani e l’avvicinamento agli Europei

Il cast del meeting monegasco sarà stellare, con la presenza del greco Tentoglou, dello svizzero Ehammer e dei giamaicani Pinnock e Gayle. Una sfida di altissimo livello che farà da apripista verso la vera meta dell’estate: gli Europei di Birmingham dell’11 agosto.

L’Italia dell’atletica ha bisogno del pilastro dell’atletica per fare bene, puntare al podio continentale e strappare un piazzamento di pregio che darebbe risalto a tutto il movimento.

La trasferta nel Principato sarà il primo vero banco di prova per capire se il giovane campione avrà recuperato completamente la brillantezza necessaria per volare ancora una volta sopra il metro di sabbia, lasciando i postumi dell’infortunio definitivamente alle spalle, e tornando finalmente a lottare per le medaglie più importanti, quel che conta davvero.