Jacobs-Lyles, Roma trattiene il respiro: sfida tra campioni al Golden Gala

I due re della velocità si sono incontrati davanti al Colosseo prima dell’attesissimo duello dei 100 metri. Giovedì sera allo stadio Olimpico uno degli appuntamenti più attesi della Diamond League

Dal Colosseo allo stadio Olimpico. Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’atletica mondiale: la sfida tra Marcell Jacobs e Noah Lyles nei 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea.

A poche ore dalla gara, i due campioni hanno regalato un’anteprima spettacolare nel cuore della Capitale, incontrandosi davanti al monumento simbolo della città tra selfie, autografi e centinaia di appassionati.

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Faccia a faccia tra i campioni olimpici

Da una parte Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 a Tokyo 2021. Dall’altra Noah Lyles, oro olimpico della distanza regina a Parigi 2024.

I due velocisti si sono ritrovati davanti al Colosseo mostrando con orgoglio le rispettive medaglie olimpiche e condividendo sorrisi e fotografie con tifosi e turisti arrivati da ogni parte del mondo.

Un incontro simbolico che ha acceso ulteriormente l’attesa per una gara destinata a catturare l’attenzione degli appassionati di atletica.

Una gara stellare all’Olimpico

L’appuntamento con i 100 metri è fissato per giovedì sera alle 22.52. Jacobs torna a gareggiare al Golden Gala dopo due anni, mentre per Lyles sarà la prima volta sui 100 metri nella tappa romana della Wanda Diamond League.

La concorrenza sarà di altissimo livello. In pista ci saranno infatti anche il botswano Letsile Tebogo, il sudafricano Akani Simbine, il keniano Ferdinand Omanyala e il britannico Jeremiah Azu.

Una gara che promette spettacolo e che potrebbe regalare tempi di assoluto valore mondiale.

Il Golden Gala accende Roma

La sfida tra Jacobs e Lyles rappresenta soltanto uno dei tanti motivi di interesse del meeting romano, considerato da anni uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito internazionale.

Lo stadio Olimpico si prepara ad accogliere migliaia di spettatori per una serata che vedrà protagonisti alcuni dei migliori atleti del pianeta, in una cornice che si preannuncia straordinaria.

Dopo il primo confronto davanti al Colosseo, adesso la parola passa alla pista. E sotto il cielo di Roma, il duello tra i due campioni della velocità è pronto a entrare nel vivo.