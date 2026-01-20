Jacobs ritrova Camossi, l’annuncio di Mei: “Insieme di nuovo per scrivere altre pagine”

Il presidente FIDAL ufficializza il ritorno del campione olimpico con il tecnico dell’estate 2021: obiettivo Los Angeles 2028

Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, che ha confermato il ricongiungimento tra l’oro olimpico dei 100 metri e della 4×100 di Tokyo e il tecnico con cui ha vissuto uno dei momenti più iconici della storia dell’atletica italiana.

Dopo due stagioni di separazione, si riunisce così la coppia sportiva che ha segnato l’indimenticabile estate del 2021, culminata nei trionfi olimpici e nei successivi successi europei.

Un percorso che riparte

Jacobs, vincitore anche degli ultimi due titoli europei dei 100 metri a Monaco di Baviera e Roma, è seguito da vicino dalla Federazione nel suo percorso di rilancio agonistico. Il ritorno con Camossi rappresenta un passaggio chiave in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

L’obiettivo è chiaro: costruire un nuovo ciclo che guardi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per i Campionati Europei di Birmingham, in programma nel mese di agosto.

Le parole di Stefano Mei

A spiegare il senso dell’operazione è stato lo stesso presidente federale:

«Sono fiero di poter annunciare questo ritorno. Marcell Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro: ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista».

Mei ha poi sottolineato il valore umano e tecnico di Camossi:

«Paolo è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé. Insieme hanno scritto pagine memorabili dello sport italiano e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni».

Un lavoro lontano dai riflettori

Il presidente FIDAL ha raccontato anche il percorso che ha portato alla decisione finale:

«In queste settimane, sentendoci con Marcell anche durante le vacanze di Natale, abbiamo lavorato lontano dai riflettori per creare le condizioni migliori e pianificare un nuovo cammino insieme».

Un lavoro paziente e riservato che ha portato al risultato sperato:

«Ci siamo riusciti. Ora questa nuova sfida può cominciare».