Golden Gala 2026, tre nuovi ori olimpici a Roma: Crouser sfida Fabbri, Kerr vola in alto, Yavi nei 5000 con Battocletti

Il cast del 4 giugno allo Stadio Olimpico si arricchisce di tre campioni: il peso di Ryan Crouser (tre ori olimpici), il salto in alto di Hamish Kerr e i 5000 metri di Winfred Yavi. Biglietti su TicketOne, promo fino al 40% per i tesserati FIDAL

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 continua ad arricchirsi di campioni straordinari. Tre nuovi ori olimpici si aggiungono al cast della serata del 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: lo statunitense Ryan Crouser nel peso, il neozelandese Hamish Kerr nel salto in alto e il bahrenita Winfred Yavi nei 5000 metri. Si uniscono ai nomi già annunciati nelle scorse settimane: Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Keely Hodgkinson, Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz.

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Peso: Crouser leggenda vivente, Fabbri la sfida

Ryan Crouser è una vera leggenda dell’atletica mondiale: tre ori olimpici (Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024) e tre ori mondiali (Oregon 2022, Budapest 2023, Tokyo 2025). Al Golden Gala ha gareggiato in una sola occasione, nel 2024, ma ha lasciato un segno indelebile: 22,49, record del meeting. Curiosità: la sua carriera internazionale è cominciata proprio in Italia, con l’oro ai Mondiali U18 del 2009 a Bressanone.

Sarà una sfida speciale per Leonardo Fabbri, che con Crouser è già salito sul podio mondiale a Budapest (argento) e a Tokyo (bronzo), e che ha già fatto esplodere lo Stadio Olimpico in occasione dei trionfali Europei di Roma 2024. Tra gli italiani annunciato anche il campione europeo indoor 2023 Zane Weir.

Alto: Kerr vola sotto la curva sud

L’anno scorso il salto in alto è stata una delle gare più attese del Golden Gala e anche nel 2026 si preannuncia spettacolare. Hamish Kerr è oro olimpico e mondiale, in entrambe le occasioni con il personale di 2,36. Campione della Diamond League con 2,32 nella finale di Zurigo 2025, cerca a Roma la sua prima vittoria dopo il quarto posto del 2023 e il sesto del 2025.

Nel cast anche il giovane azzurro Matteo Sioli (2,30), finalista ai Mondiali di Tokyo a diciannove anni e campione europeo U23.

5000 metri: Yavi sfida Battocletti

Nei 5000 metri arriva una rivale di lusso per Nadia Battocletti: Winfred Yavi, campionessa olimpica dei 3000 siepi, ha un legame particolare con lo Stadio Olimpico, dove due anni fa ha sfiorato il record del mondo dei 3000 siepi con 8:44.39, a soli sette centesimi dal primato di Beatrice Chepkoech. Stavolta si cimenta sui 5000 metri, specialità che l’ha già vista correre in 14:41.99. In gara anche l’irlandese Sarah Healy, vincitrice della passata edizione nei 1500 metri.

Biglietti e promozioni

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono disponibili su TicketOne. Per le società, i tesserati FIDAL e Runcard è prevista una promozione speciale con prezzi agevolati fino al 40%, compilando l’apposito form sul sito ufficiale.