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Golden Gala 2026, tre nuovi ori olimpici a Roma: Crouser sfida Fabbri, Kerr vola in alto, Yavi nei 5000 con Battocletti

Redazione
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Day 1, World Athletics Championships Tokyo 2025, Athletics, Japan National Stadium, Japan 13 Sep
Mandatory Credit: Photo by Marcel ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock (15484062og) second Uziel Muñoz of Mexico winner Ryan Crouser of United States of America celebrates and holding flags after competing in the Men's Shot Put Final during World Athletics Championships Tokyo 2025 of the Day 1 at Japan National Stadium on September 13, 2025 in Tokyo, Japan. Day 1, World Athletics Championships Tokyo 2025, Athletics, Japan National Stadium, Japan - 13 Sep 2025

Il cast del 4 giugno allo Stadio Olimpico si arricchisce di tre campioni: il peso di Ryan Crouser (tre ori olimpici), il salto in alto di Hamish Kerr e i 5000 metri di Winfred Yavi. Biglietti su TicketOne, promo fino al 40% per i tesserati FIDAL

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 continua ad arricchirsi di campioni straordinari. Tre nuovi ori olimpici si aggiungono al cast della serata del 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: lo statunitense Ryan Crouser nel peso, il neozelandese Hamish Kerr nel salto in alto e il bahrenita Winfred Yavi nei 5000 metri. Si uniscono ai nomi già annunciati nelle scorse settimane: Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Keely Hodgkinson, Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz.

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Peso: Crouser leggenda vivente, Fabbri la sfida

Ryan Crouser è una vera leggenda dell’atletica mondiale: tre ori olimpici (Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024) e tre ori mondiali (Oregon 2022, Budapest 2023, Tokyo 2025). Al Golden Gala ha gareggiato in una sola occasione, nel 2024, ma ha lasciato un segno indelebile: 22,49, record del meeting. Curiosità: la sua carriera internazionale è cominciata proprio in Italia, con l’oro ai Mondiali U18 del 2009 a Bressanone.

Sarà una sfida speciale per Leonardo Fabbri, che con Crouser è già salito sul podio mondiale a Budapest (argento) e a Tokyo (bronzo), e che ha già fatto esplodere lo Stadio Olimpico in occasione dei trionfali Europei di Roma 2024. Tra gli italiani annunciato anche il campione europeo indoor 2023 Zane Weir.

Alto: Kerr vola sotto la curva sud

L’anno scorso il salto in alto è stata una delle gare più attese del Golden Gala e anche nel 2026 si preannuncia spettacolare. Hamish Kerr è oro olimpico e mondiale, in entrambe le occasioni con il personale di 2,36. Campione della Diamond League con 2,32 nella finale di Zurigo 2025, cerca a Roma la sua prima vittoria dopo il quarto posto del 2023 e il sesto del 2025.

Nel cast anche il giovane azzurro Matteo Sioli (2,30), finalista ai Mondiali di Tokyo a diciannove anni e campione europeo U23.

5000 metri: Yavi sfida Battocletti

Nei 5000 metri arriva una rivale di lusso per Nadia Battocletti: Winfred Yavi, campionessa olimpica dei 3000 siepi, ha un legame particolare con lo Stadio Olimpico, dove due anni fa ha sfiorato il record del mondo dei 3000 siepi con 8:44.39, a soli sette centesimi dal primato di Beatrice Chepkoech. Stavolta si cimenta sui 5000 metri, specialità che l’ha già vista correre in 14:41.99. In gara anche l’irlandese Sarah Healy, vincitrice della passata edizione nei 1500 metri.

Biglietti e promozioni

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono disponibili su TicketOne. Per le società, i tesserati FIDAL e Runcard è prevista una promozione speciale con prezzi agevolati fino al 40%, compilando l’apposito form sul sito ufficiale.

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