Diamond League Parigi, ufficializzati gli azzurri per la 4×100 mista

Domenica 28 giugno l’Italia sarà al via della staffetta nel meeting francese della Wanda Diamond League: prima convocazione in Nazionale assoluta per Lorenzo Ianes e debutto anche per Rachele Torchio.
Diamond League Parigi, l’Italia prepara la 4×100 mista
Sono stati ufficializzati gli azzurri convocati per la staffetta 4×100 mista che prenderà parte al meeting di Parigi, ottava tappa della Wanda Diamond League.
La gara è in programma nel pomeriggio di domenica 28 giugno e rappresenta un nuovo appuntamento internazionale per una specialità introdotta quest’anno nel programma degli eventi internazionali.
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I convocati azzurri per Parigi
Tra gli uomini sono stati selezionati Lorenzo Ianes, Athletic Club 96 Alperia, alla prima convocazione in Nazionale assoluta, Filippo Randazzo, Fiamme Gialle, e Junior Tardioli, Studentesca Rieti Andrea Milardi.
Tra le donne faranno parte del gruppo Gloria Hooper, Atl. Brescia 1950, Alessia Pavese, Aeronautica, e Rachele Torchio, Atl. Mondovì-Acqua San Bernardo, anche lei al debutto.
Formula uomo-donna-uomo-donna
La 4×100 mista si disputa con la formula uomo-donna-uomo-donna. L’Italia ha già centrato la qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027 in questa specialità, grazie al risultato ottenuto alle World Relays di Gaborone, in Botswana.
Il meeting di Parigi offrirà dunque agli azzurri un nuovo test di livello nella marcia di avvicinamento ai prossimi grandi appuntamenti internazionali.