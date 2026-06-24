Campionati Italiani Under 18, a Grosseto 1303 atleti: diretta su Atletica Italiana TV

Sabato 27 e domenica 28 giugno lo stadio Zecchini ospita la rassegna tricolore allievi, decisiva verso gli Europei di Rieti. Diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Campionati Italiani Under 18, Grosseto verso Rieti 2026
Un fine settimana con un obiettivo chiaro: Rieti 2026. Sabato 27 e domenica 28 giugno lo stadio Zecchini di Grosseto ospita i Campionati Italiani Under 18 di atletica, appuntamento particolarmente importante in vista degli Europei di categoria, in programma dal 16 al 19 luglio allo stadio Guidobaldi di Rieti.
La rassegna tricolore allievi vedrà in gara 1303 atleti in rappresentanza di 306 società. Il weekend toscano sarà determinante per comporre la squadra azzurra che prenderà parte alla manifestazione internazionale in casa.
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In palio i titoli italiani e un posto per gli Europei
La vittoria del titolo italiano sarà uno dei requisiti indicati dalla direzione tecnica per decidere la convocazione agli Europei, nel caso in cui più di due atleti abbiano ottenuto lo standard d’iscrizione.
In generale, ci sarà tempo fino al weekend successivo, quello del 5 luglio, per centrare il minimo utile per Rieti.
Nessuno vuole mancare all’appuntamento dell’anno ai piedi del Monte Terminillo, e proprio per questo i Campionati Italiani Under 18 di Grosseto assumono un peso tecnico ancora maggiore.
Succo tra le più attese allo Zecchini
Con Kelly Doualla, del Cus Pro Patria Milano, che ha messo in agenda i Tricolori Under 20 di Caorle, l’atleta più attesa a Grosseto in prospettiva europea è Alessia Succo, dell’Atl. Settimese.
La primatista continentale dei 100 ostacoli ha pareggiato la European Best della slovacca Frlickova al Brixia Next Gen con il tempo di 12.86. Allo Zecchini tornerà sugli ostacoli bassi domenica, con batterie alle 11.25 e finale alle 14.05.
Giardiello, Del Pioluogo e gli altri nomi da seguire
Tra gli iscritti spicca anche il mezzofondista Federico Giardiello, dell’Atl. Gavirate, capace di correre i 1500 in 3:45.73 e di avvicinare la migliore prestazione italiana di Yeman Crippa, 3:45.02 nel 2013.
Attenzione anche al pesista Antony Del Pioluogo, dell’Atl. Brugnera Friulintagli, arrivato a 20,23 e non lontano dalla migliore prestazione italiana di categoria di Carmelo Musci, 20,94 nel 2018.
Tra gli altri atleti già in evidenza figurano l’astista Gabriele Belardi, Elite Academy Bari; il giavellottista Antonio Di Palma, Ideatletica Aurora; la mezzofondista Yasmine Lazouzi, Atl. Mondovì-Acqua San Bernardo; lo sprinter Matteo Berardo, Atl. Meneghina, brillante nella stagione indoor; la velocista Elisa Calzolari, Safatletica, che ha fatto parte del gruppo d’oro della staffetta Under 20 lo scorso anno a Tampere; il quattrocentista Thomas Radovini, Lib. Sanvitese; e la marciatrice Rebecca D’Alessandro, Polisport. Tethys Chieti.
Diretta su Atletica Italiana TV
I Campionati Italiani Under 18 saranno trasmessi in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e sull’app SportFace.
La diretta sarà disponibile sabato 27 giugno dalle 10.00 alle 20.30 e domenica 28 giugno dalle 9.00 alle 15.30.
Il programma della diretta
Sabato 27 giugno
Diretta streaming su Atletica Italiana TV dalle 10.00 alle 20.30
Domenica 28 giugno
Diretta streaming su Atletica Italiana TV dalle 9.00 alle 15.30