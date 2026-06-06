Campionati italiani individuali di Prove Multiple, i risultati: rivivi le gare su Atletica Italiana TV

I campionati italiani individuali di Prove Multiple entrano nel vivo a Bressanone: i risultati e il replay di oggi 6 giugno su Sportface TV

Alla Raiffeisen Arena di Bressanone non manca lo spettacolo. I talenti delle categorie Promesse, Juniores e Allievi si sfidano al centimetro e non stanno lesinando forze e energie per mettersi in evidenza e strappare la vittoria.

Oggi è stato il giorno dei 100mH H76-8.50 Epthatlon Allieve, in cui ha brillato Elisa Masiero. La classe 2009 ha chiuso in 14.65, precedendo Alessia Tartaglione, che ha portato a casa solo 4 punti in meno (14.68 per lei). Bene anche la 2010 Veronica Orso in 14.91.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nei 100 metri Decathlon Allievi, invece, Nicolò Borello precede Gabriele Faganello e Edoardo Rossi. La sua prova è un super 11.16. In serata, poi, sono andati in scena i 200 metri Eptathlon Juniores Donne: la più veloce è stata Rita Manfredini in 25.39, seguita da Sofia Iacoangeli e Elena Invernizzi.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LE GARE DI OGGI SU ATLETICA ITALIANA TV

Le prove di oggi ai campionati italiani individuali di Prove Multiple

Nei 400 metri Decathlon Juniores Uomini Matteo Sorci fa il vuoto alle sue spalle con un ottimo 48.91. Nei 200 metri Eptathlon Promesse Donne, invece, sorride Anna Rofi, il miglior tempo con 25.35, davanti a Sofia Bonafè e Giada Dal Santo.

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DI OGGI 6 GIUGNO

È stata una grande giornata anche per Francesco Monfrini, che ha chiuso in 50.53 nei 400 metri Decathlon Promesse Uomini, prima di Emanuele Pancaldi e Matteo Maggioni. Per vedere i campionati italiani individuali di Prove Multiple, basta collegarsi sulla nostra piattaforma Sportface TV, disponibile per Android direttamente dal Play Store e sull’App Store per smartphone e tablet iOS.