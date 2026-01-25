Campaccio Cross Country 2026: occhi puntati sulla Battocletti

A San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, torna in scena la 69esima edizione del Campaccio Cross Country, una delle corse campestri più antiche e prestigiose del panorama interazione dell’atletica leggera, inserita come tappa Gold del Wold Athletics Cross Country Tour.

Dopo essere stata spesso corsa il 6 gennaio, quest’anno la data dell’evento è stata spostata per evitare la sovrapposizione con i Campionati Mondiali di Cross in Florida, garantendo così la partecipazione dei migliori atleti internazionali.

Tutti gli occhi sono puntati in particolare sulla gara femminile: tra i nomi più attesi c’è ovviamente quello di Nadia Battocletti, mezzofondista trentina 25enne che ha vinto l’edizione precedente e che apre qui la sua stagione agonistica dopo il successo nella BOclassic di Bolzano a fine anno.

Sfida femminile fra star internazionali

La prova femminile di quest’edizione del Campaccio Cross Country ha raccolto un cast di altissimo livello, con atlete provenienti da tutto il mondo pronte a confrontarsi sui circa 6 chilometri di percorso.

Oltre a Nadia Battocletti, ritorna la burundese Francine Niyomokunzi, principale rivale dell’italiana e già protagonista di duelli molto combattuti nelle passate edizioni.

Altro nomi di spicco della gara includono Elvanie Nimbona e Micheline Niyomahoro, entrambe del Burundi, oltre alla britannica Emily Collinge, specialista di corsa in montagna e fresca vincitrice del Cross della Vallagarina.

Non solo la Battocletti: le altre italiane in corsa

Oltre a Nadia Battocletti, la gara femminile del Campaccio vedrà ai nastri di partenza un numeroso gruppo di atlete italiane pronte a dare battaglia: Lucia Arnoldo, le sorelle Ribigini, Adele Roatta, Federica Borromini e Chiara Spagnoli.

Battocletti, nel frattempo, ha riconfermato il suo legame speciale con il Campaccio, affermando di considerarlo “una gara famigliare”, a cui ha partecipato fin da piccola e dove ha ottenuto successi in diverse categorie prima di trionfare lo scorso anno nella gara assoluta.

Il Campaccio resta, quindi, un appuntamento imperdibile per la corsa campestre, capace di attrarre nomi di livello mondiale e di offrire spettacolo e competizione sui prati di San Giorgio a Legnano.