Campaccio Cross Country 2026: attesa per la prova maschile sui 10km

Tra poco più di un’ora a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, torna uno degli appuntamento più prestigiosi dell’atletica internazionale con la 69esima edizione del Campaccio Cross Country, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, una delle classifica di corsa campestre.

Oltre alla spettacolare gara femminile, lo sguardo degli appassionati è rivolto anche a quella maschile sulla distanza dei 10 chilometri, prevista per le 11.25 di questa mattina.

La prva promette grande agonismo e un cast elevato di atleti stranieri e italiani pronti a confrontarsi sui prati resi scivolosi da condizioni meteo variabili.

Favoriti internazionali: Ndikumana guida il gruppo

Sulla carta dell’edizione 2026 figura come favorito tra i maschi il burundese Celestin Ndikumana, forte di un personal best di 27’23” sui 10 km ottenuto a Valencia nel 2025 e del secondo posto al Campaccio proprio lo scorso anno.

Altri nomi di spicco tra i contendenti africani al titolo includono il rwandese Yves Nimubona, che lo scorso anno si è piazzato terzo, e l’altro burundese Egide Ntakarutimana.

Non mancano atleti emergenti o con esperienza sulle lunghe distanze come il keniano Mathew Kipkoech Kipruto e i Emile Hafashimana, quest’ultimo primatista nazionale U20, così come Teherence Bozza e Dophine Chelimo.

Anche il tunisino Mohamed Amin Jhinauou figura tra i pretendi subito dopo i favoriti principali, con esperienze di alto livello su pista e cross.

Le speranze azzurre

Anche l’Italia hanno numerosi interpreti pronti a misurarsi con i big della corsa campestre. Tra i nomi più attesi figurano Ala Zoghlami delle Fiamme Oro, insieme ad altri atleti come Abderrazzak Gasmi, Mustafa Belghiti, Francesco Mazza e Andrea Soffientini, tutti capaci di ritmi elevati sui 10km e pronti a dare battaglia.

Altri portacolori azzurri includono Enrico Vecchi e Amorin Gerbeti, con esperienze internazionali, oltre a Aymen Ayachi e Nicola Duchi, runner capaci di ottime prestazioni, ma su erba.

La gara al maschile del Campaccio resta quindi uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno di atletica leggera, combinano tradizione, qualità tecnica e confronto internazionale in una sfida unica.