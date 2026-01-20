Atletica: debutto tra i big per Doualla, il 25 gennaio a Parigi con Furlani

Atletica, tutti attendono l’esordio della nuova stellina azzurra. A Parigi domenica il debutto della sprinter Kelly Doualla tra i big.

Atletica: Kelly Doualla domenica al meeting indoor

L’attesa è finita: Kelly Doualla è pronta a prendersi la scena internazionale. Domenica 25 gennaio, nel prestigioso meeting indoor di Parigi, la sprinter azzurra farà il suo debutto stagionale sui 60 metri, entrando ufficialmente nel circuito dei grandi appuntamenti europei.

A soli 16 anni, Doualla è già considerata uno dei talenti più luminosi dell’atletica italiana al femminile e il palcoscenico parigino rappresenterà un banco di prova importante, per misurarsi con avversarie di assoluta esperienza.

La gara sarà impreziosita dalla presenza di Patrizia Van der Weken, atleta di riferimento della velocità continentale, bronzo agli Europei e ai Mondiali indoor dello scorso anno e accreditata di un primato personale di 7”06.

Un confronto difficile, che permetterà di valutare la crescita della giovane azzurra senza caricarla di pressioni eccessive, ma con la curiosità di chi intravede un futuro da protagonista.

I risultati di Doualla

Campionessa europea Under 20 nei 100 metri e nella 4×100, Doualla continua a bruciare le tappe con naturalezza. Nel 2025 ha già lasciato il segno, stabilendo il primato europeo Under 18 sia sui 60 metri indoor (7”19) sia sui 100 metri (11”21), confermando una progressione tecnica e mentale fuori dal comune per la sua età.

Il percorso di crescita, però, resta pianificato. Sotto la guida del coach Walter Monti, che lo scorso settembre aveva scelto con lucidità di non lanciarla ai Mondiali di Tokyo, Doualla sta continuando a lavorare con prudenza ma anche ambizione.

Il debutto di Parigi, dove farà il suo esordio stagionale indoor anche Mattia Furlani, sarà una tappa di passaggio fondamentale per confrontarsi per la prima colta con l’élite europea e mettersi in mostra davanti al grande pubblico, che già la acclama e la attende.

