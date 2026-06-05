Atletica, Campionati italiani individuali di prove multiple: i replay della giornata

I Campionati Italiani di prove multiple hanno preso il via oggi alla Raiffeisen Arena di Bressanone, regalando subito grandi sfide in pista e sulla pedana.

Il resoconto della prima giornata tricolore alla Raiffeisen Arena

La stagione estiva dell’atletica leggera entra nel vivo con l’appuntamento più atteso per gli specialisti delle prove multiple.

Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, l’impianto sportivo di Bressanone ospita i migliori talenti nazionali delle categorie Promesse, Juniores e Allievi. Insieme ai titoli italiani, gli atleti si contendono anche i successi del Trofeo Nazionale Individuale riservato ai Cadetti, impegnati nelle gare di octathlon e esathlon.

L’organizzazione dell’evento è affidata alla A.S.D. SSV Brixen, che ha messo a disposizione le strutture per accogliere la manifestazione che rappresenta una delle massime espressioni della completezza atletica.

Il programma odierno è cominciato regolarmente alle ore 14.00, mettendo in mostra il valore tecnico dei partecipanti fin dalle prime serie dei 100 metri e dai concorsi iniziali.

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Come vedere i replay delle gare di oggi su Atletica Italiana TV

Per chi non ha potuto assistere in diretta alle gare, sono disponibili i replay integrali della manifestazione sulla nostra piattaforma Sportface.

Accedere ai contenuti on demand è semplice e non richiede alcun costo per gli utenti. Gli appassionati possono scaricare in modo gratuito l’applicazione ufficiale di Sportface TV per i dispositivi mobili Android direttamente dal Play Store.

Per i possessori di smartphone e tablet iOS, l’applicazione è presente anche all’interno dell’App Store. Il servizio è inoltre disponibile su tv Samsung e su Amazon Prime. Le gare proseguono domani sabato 6 giugno in diretta dalle ore 9.30 e domenica 7 giugno dalle ore 9.00.