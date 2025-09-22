Tre azzurri centrano il pass nella specialità Lead, confermando la solidità del gruppo tricolore in un contesto di altissimo livello. Buoni piazzamenti per Placci e Schenk tra gli uomini e settima posizione per Rogora, che guida il team femminile verso la fase decisiva.

La prova maschile

Giovanni Placci ha firmato una prestazione concreta, chiudendo la seconda via con 42+ e la prima con 24+, punteggio che gli è valso la 14ª posizione in classifica. Poco più indietro Filip Schenk, che ha toccato 41+ e 25+, piazzandosi al 16° posto e conquistando così l’accesso al turno successivo. Davanti a tutti lo spagnolo Alberto Ginés Lopez, capace di completare entrambe le vie, seguito dai giapponesi Suzuki e Yoshida.

La gara femminile

Ottima prova anche per Laura Rogora, che sulla seconda via ha raggiunto la presa 41 e sulla prima si è fermata alla 30+. Risultati che le hanno consentito di chiudere al 7° posto, entrando agevolmente in semifinale. In testa alla graduatoria domina la fuoriclasse slovena Janja Garnbret con due top, inseguita dalla britannica McNeice e dall’americana Sanders.

Prossimi appuntamenti

Le semifinali Lead sono in programma venerdì 26 settembre alle 3.00 (ora italiana), mentre già nella notte tra oggi e domani si aprirà la fase di qualificazione Boulder, altra disciplina attesa per i colori azzurri.