Mondiali Arco 2026: Franceschi sfiora l’impresa, 5 azzurri nella top 20 – i replay su Sportface

L’Italia archivia il Boulder Under 17 ai Mondiali Giovanili di Arco 2026 con 2 finalisti e 5 atleti nelle prime 20 posizioni. Un risultato storico per gli azzurri che conferma la crescita del nostro movimento.

Boulder: l‘ascesa di Franceschi e la grinta di Donola

Boulder, Chiara Franceschi ha sfiorato la medaglia alla sua prima apparizione in una rassegna iridata.

L’atleta di 14 anni ha superato agilmente la semifinale centrando con determinazione il 2° posto provvisorio con 84,6 punti, grazie a 3 top e 1 zona. Nella finale serale l’azzurra ha mantenuto un rendimento eccellente, ha completato 2 blocchi e raggiunto 1 zona, totalizzando 59,7 punti. Sul 1° blocco però ha toccato il top 2 volte senza riuscire a convalidarlo, dettaglio che l’ha relegata a un ottimo 4° posto assoluto.

Anche Leonardo Donola ha preso parte alla finale. Dopo aver superato le semifinali con il 7° punteggio, ottenuto con 2 top e 2 zone, l’italiano ha affrontato la finale confrontandosi con un gruppo asiatico fortissimo. Donola faticato sui primi 2 blocchi, ma ha poi guadagnato 2 zone che gli hanno garantito l’8ª posizione finale. Ma non solo, perchè la squadra azzurra ha piazzato con successo altri 3 atleti nella top 20 mondiale. Pietro Franzoni ha chiuso al 12° posto, mentre Emiliano Zingrini e Carolina Gradaschi hanno terminato le loro prove al 15° posto nei rispettivi tabelloni.

I campioni del mondo e il debutto degli Under 19

Il titolo mondiale maschile è andato al giapponese Kazuki Nakata, l’unico atleta in gara in grado di risolvere i 4 blocchi finali con 99,3 punti. Il Giappone ha confermato il dominio con l’argento di Taketo Saiki, mentre il bronzo è andato al coreano Hayool Lee.

Tra le ragazze, la svizzera Amélie Kägi ha trionfato e ha conquistato l’oro con 84,1 punti. Le cinesi Youtian Tan e Meini Li si sono aggiudicate argento e bronzo.

Durante l’evento, gli organizzatori hanno consegnato anche il Premio Luce Douady alla giovane atleta rumena Maya Ene, premiata per il grande entusiasmo mostrato in parete.

Rammarico per le azzurre, con Chiara Franceschi ad un passo dalla medaglia che era alla portata, ma la spedizione resta molto competitiva.

Il programma di Arco 2026 prosegue ora con le sfide della categoria Under 19. Dalle ore 9.00 scenderanno in gara gli atleti per le semifinali e le finali, con l’Italia pronta a tifare per Matteo Reusa e Giovanni Bagnoli.

Boulder Under 17: i replay del 24 luglio

Per rivedere le Finali Boulder Under 17 potrete accedere alla nostra piattaforma.

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