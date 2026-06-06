Coppa del Mondo Boulder e Lead: Moroni domina le qualifiche a Praga, oggi sette azzurri in semifinale

Grande avvio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo in Repubblica Ceca. Camilla Moroni chiude al comando la qualifica Boulder, mentre Giovanni Placci guida il poker azzurro qualificato alle semifinali Lead. Oggi, sabato 6 giugno, spazio alle semifinali Boulder femminili.

Praga sorride all’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Boulder e Lead in corso nella capitale ceca. La giornata di venerdì 5 giugno ha regalato ottime soddisfazioni alla squadra azzurra, capace di conquistare complessivamente sette pass per le semifinali tra Boulder femminile e Lead maschile.

La protagonista assoluta è stata Camilla Moroni, autrice di una prestazione impeccabile nelle qualifiche Boulder. L’azzurra ha completato tutti e cinque i blocchi al primo tentativo, chiudendo con un perfetto percorso netto e condividendo la vetta della classifica con la britannica Erin McNeice. Alle loro spalle si sono piazzate le giapponesi Futaba Ito e Miho Nonaka.

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L’Italia può festeggiare anche la qualificazione di Giorgia Tesio e Stella Giacani. Tesio ha concluso al 19° posto con tre top flash e due zone, mentre Giacani ha chiuso in 21ª posizione con tre top e due zone, conquistando entrambe l’accesso alla semifinale. Si è invece fermata nelle qualifiche l’avventura di Francesca Matuella, 49ª, e Irina Daziano, 63ª.

Ottime indicazioni sono arrivate anche dalla Lead maschile, dove ben quattro azzurri sono riusciti a entrare tra i migliori 24. Il migliore è stato Giovanni Placci, quinto grazie alle prese 45 e 32 raggiunte sulle due vie di qualifica. Semifinale conquistata anche da Filip Schenk, nono, Giorgio Tomatis, ventesimo, ed Ernesto Placci, ventiduesimo.

La classifica della Lead maschile vede al comando l’indonesiano Putra Tri Ramadani, seguito dal giapponese Sorato Anraku e dallo spagnolo Alberto Ginés López. Non sono invece riusciti a entrare tra i qualificati Andrea Ludovico Chelleris, 29°, e Riccardo Vicentini, 37°.

Meno fortunata la prova delle azzurre nella Lead femminile, con Viola Battistella 49ª, Valentina Arnoldi 57ª e Ilaria Scolaris 58ª, tutte escluse dalla semifinale.

La Coppa del Mondo prosegue oggi, sabato 6 giugno, con la semifinale Boulder femminile in programma alle ore 12.00 e la finale alle 19.30. Domenica 7 giugno sarà invece dedicata alla Lead, con le semifinali alle 10.30 e le finali fissate per le 18.00.