Arrampicata, a Verona premiati i giovani campioni della Coppa Italia Lead U15 e U17

La seconda e conclusiva prova del circuito giovanile, organizzata dalla FASI con King Rock Climbing, ha assegnato le medaglie di tappa e i trofei assoluti della Coppa Italia Lead 2026.
Coppa Italia Lead U15 e U17, grande spettacolo a Verona
Verona ha ospitato la seconda e ultima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead U15 e U17, organizzata dalla FASI in collaborazione con la palestra King Rock Climbing.
Due giornate intense hanno chiuso il circuito nazionale della difficoltà giovanile, assegnando sia le medaglie della tappa veronese sia i trofei di circuito della Coppa Italia Giovanile Lead 2026.
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U17 femminile, Franceschi vince la tappa
Nella categoria U17 femminile il successo di tappa è andato a Chiara Franceschi, Arco Climbing, che aggiunge questo risultato al titolo di vice campionessa italiana U17.
Secondo posto per Carolina Gradaschi, King Rock Climbing, campionessa italiana U17, e terza posizione per Matilde Capoferro, Star Wall Climbing Roma.
La classifica generale di circuito ha premiato Giorgia Zanetti, Intellighenzia Project, vincitrice della prima tappa. Alle sue spalle Matilde Capoferro e Rebecca Belardinelli, Climbing Side, bronzo al Campionato Italiano Giovanile e argento nella tappa dell’Aquila.
U17 maschile, successo di Franzoni
Nel comparto U17 maschile la vittoria di tappa è andata a Pietro Franzoni, King Rock Climbing, vice campione italiano Lead Giovanile e detentore della Coppa Europa Boulder U17.
Argento per Andrea Locatelli, Orobia, che migliora il bronzo conquistato nella tappa abruzzese. Terzo posto per Leonardo Donola, Opera Verticale, campione italiano Lead Giovanile e campione europeo giovanile Boulder.
La Coppa Italia assoluta è stata conquistata da Sam Da Pozzo, Cortina360, già vincitore della prima prova. Secondo posto per Andrea Locatelli, terzo per Leonardo Blasutig, Chiodo fisso.
U15 femminile, Barnaba prima a Verona
Tra le U15 femminili ha trionfato Anna Aleida Barnaba, Climbing Side, vice campionessa italiana Lead U15.
Seconda posizione per Nadja Ranalter, AVS Brixen, vincitrice della prima prova, e terzo posto per la compagna di squadra Sophie Pederiva.
Nella classifica generale di circuito il successo è andato a Nadja Ranalter, davanti ad Anna Aleida Barnaba e Valentina Muzzio, MilanoArrampicata, argento nella tappa dell’Aquila.
U15 maschile, oro di tappa a Franchi
Nella gara U15 maschile la medaglia d’oro è stata conquistata da Matteo Franchi, Beta House, campione italiano Lead U15.
Alle sue spalle Luigi Francesco Zingarelli, Bigwalls, e Carlo De Cristofaro, Star Wall Climbing Roma, vincitore della tappa abruzzese.
La Coppa Italia assoluta è stata alzata da Carlo De Cristofaro, davanti a Matteo Franchi e Arturo Zucchi, Timefit.
Una chiusura nel segno dei giovani talenti
I trofei assegnati a Verona premiano il percorso e l’impegno delle giovani promesse dell’arrampicata italiana, confermando il valore del movimento giovanile e la crescita degli atleti impegnati nelle categorie U15 e U17.
La tappa veronese ha chiuso il circuito con un weekend di grande partecipazione, entusiasmo e talento, grazie al contributo degli atleti, delle società, dei tecnici e dello staff organizzativo.