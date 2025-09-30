Al Climbing Stadium il meglio dell’arrampicata sportiva italiana. In gara Placci, Schenk, Rogora, Ghisolfi e Colli. Diretta streaming su Sportface TV.

Fine settimana ad alta quota per l’arrampicata sportiva italiana. Sabato 4 e domenica 5 ottobre il Climbing Stadium di Arco (TN) ospiterà il doppio appuntamento con i Campionati Italiani Lead e Speed, evento clou della stagione che assegnerà i titoli tricolori delle due specialità.

La manifestazione coincide con un altro momento storico: domenica alle 15.30 sarà inaugurato ufficialmente il Centro Tecnico Federale, completamente rinnovato e ampliato con nuove aree coperte per Boulder, Lead e Speed, grazie ai fondi PNRR e alla collaborazione tra FASI e amministrazione comunale.

I protagonisti

Sono 84 gli iscritti nella Lead e 46 nella Speed, con nomi di spicco appena rientrati dai Mondiali di Seul.

Lead maschile : occhi puntati su Giovanni Placci (campione in carica), Filip Schenk (oro 2023, bronzo 2024) e sul veterano Stefano Ghisolfi , nove volte campione italiano.

Tra gli outsider, Davide Colombo , Riccardo Vicentini , Matteo Reusa e Luca Boldrini , tutti pronti a inserirsi nella lotta per il podio.

Lead femminile: fari su Laura Rogora, campionessa europea e olimpionica, e sulla detentrice del titolo Claudia Ghisolfi, insidiate da Ilaria Scolaris, Savina Nicelli, Federica Papetti e Francesca Matuella.

La Speed promette adrenalina e sorprese:

Tra gli uomini spiccano Matteo Zurloni , Ludovico Fossali , Luca Robbiati , Gian Luca Zodda e Alessandro Boulos , con Daniele Balestrazzi chiamato a difendere il titolo 2024.

In campo femminile sarà la sfida tra Beatrice Colli e Giulia Randi, ma attenzione anche alle giovani emergenti come Agnese Fiorio, Alice Marcelli ed Eva Mengoli.

Programma

Sabato 4 ottobre : dalle 9 qualifiche Lead, dalle 16.45 qualifiche Speed e dalle 18 finali Speed con premiazioni.

Domenica 5 ottobre: semifinali Lead alle 10, inaugurazione del Centro Tecnico alle 15.30 e finali Lead alle 16.30, con premiazioni a seguire.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito fino a esaurimento posti. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su tv.sportface.it e sull’app sportface.tv, mentre RAI Sport HD proporrà la differita.

Un weekend che unisce sport, spettacolo e celebrazione: l’Italia dell’arrampicata è pronta a dare spettacolo ad Arco.