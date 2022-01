Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 31 gennaio

by Redazione

Ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 31 gennaio 2021. Si attenua la curva epidemica sul territorio italiano e per fortuna nessuna regione cambia colore inscurendosi. D’altro canto, non ci sono però passaggi in fasce di colori più tenui, dunque la situazione resta cristallizzata e tutte le regioni d’Italia mantengono la loro colorazione attuale per un’altra settimana. Ricordiamo, inoltre, come a breve la colorazione delle regioni verrà cancellata, a eccezione della zona rossa. Di seguito la lista completa e la suddivisione integrale delle quattro fasce di rischio del nostro paese che sarà in vigore da lunedì 31 gennaio.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 31 GENNAIO

BIANCA: Molise, Basilicata, Umbria

GIALLA: Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Marche, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Sardegna, Puglia

ARANCIONE: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Valle d’Aosta

ROSSA: – /