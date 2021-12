Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 20 dicembre

by Redazione

Ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 20 dicembre 2021. Aumentano le zon gialle in Italia, passando da tre a sette a partire dalla prossima settimana. Alle già in “giallo” Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Calabria si aggiungono, con ordinanza di Speranza, anche Trento, Liguria, Veneto e Marche, portando a sette le regioni o Province Autonome nella seconda fascia di rischio in ordine crescente di pericolosità e lasciando quattordici regioni in zona bianca, anche se i casi aumentano diffusamente. Ci si aspetta infatti che dopo Natale altre regioni possano compiere il salto di colore e alcune che sono già in giallo rischiano l’arancione se non si arresta la curva epidemica. Di seguito la colorazione completa.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 20 DICEMBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Abruzzo, Umbria, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Basilicata, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Marche, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Liguria.

ARANCIONE: /

ROSSA: – /