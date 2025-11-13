Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 svela il programma completo: triathlon e nuoto aprono e chiudono la rassegna, partecipazione femminile oltre il 50% e un sabato leggendario con 26 titoli in palio.

Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (LA28) ha presentato il calendario ufficiale delle competizioni, definendo per ciascuna disciplina le date e i momenti delle finali. Una programmazione che promette spettacolo fin dal primo giorno, con un record assoluto di eventi femminili e un sabato destinato ad entrare nella storia: il 29 luglio 2028, vigilia della cerimonia di chiusura, andranno infatti in scena 26 finali in 23 sport, il celebre “Super Saturday”.

Il CEO di LA28, Reynold Hoover, ha annunciato che le registrazioni per l’acquisto dei biglietti apriranno a gennaio 2026: «È il momento perfetto per iniziare a pianificare quali eventi seguire e quali momenti non perdere».

Giochi Olimpici 2028: i più grandi di sempre

Los Angeles ospiterà 51 sport, 49 sedi di gara e 18 zone di competizione, distribuite tra la metropoli californiana e Oklahoma City, coinvolta per il torneo olimpico di baseball e softball.

La cerimonia di apertura è fissata per il 14 luglio 2028, mentre la cerimonia di chiusura si terrà il 30 luglio.

Le prime medaglie in assoluto saranno assegnate il 15 luglio con la gara femminile di triathlon a Venice Beach, scenario simbolo della cultura sportiva californiana. L’ultimo titolo olimpico, poche ore prima del sipario finale, arriverà dal nuoto.

Atletica subito protagonista

I Giochi inizieranno col botto:

Finale dei 100 m femminili nel primo giorno di gare;

Finale dei 100 m maschili il giorno successivo.

L’atletica si chiuderà con la maratona olimpica prevista per il weekend conclusivo.

‍ Oltre il 50% degli atleti sarà donna

Per la prima volta nella storia olimpica la partecipazione femminile supererà il 50%:

50,5% delle quote-atleta saranno riservate alle donne;

molti sport di squadra avranno parità assoluta o superiorità numerica femminile.

Il primo giorno si presenterà già storico, con il maggior numero di finali femminili mai organizzate in un’unica giornata: tra queste triathlon, 100 metri, getto del peso, judo -48kg, canoa slalom, rugby a sette e tiro a segno.

Super Saturday: 26 finali il 29 luglio

Sarà la giornata più intensa dei Giochi, con un programma pensato per offrire un concentrato di emozioni agli spettatori presenti e al pubblico globale. In palio medaglie per:

Atletica (maratona)

Basket

Pallavolo

Nuoto

Golf

Softball

Cricket

Equitazione

Ciclismo su pista

Arrampicata sportiva

Taekwondo

Lotta

E molte altre discipline

⚾ Ritorni eccellenti e debutti assoluti

I Giochi di LA28 segneranno:

Il ritorno di baseball e softball , assenti da Tokyo 2020

Il rientro del cricket dopo oltre un secolo

Il ritorno ufficiale del lacrosse

L’esordio assoluto di flag football e squash

Nei primi dieci giorni verranno assegnate anche le prime medaglie dei nuovi eventi a squadre miste, tra cui: