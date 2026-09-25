Lutto nel giornalismo sportivo, è morta Elena Pero: la voce del tennis di Sky aveva 60 anni

Per oltre trentacinque anni ha raccontato il tennis prima a Telepiù e poi a Sky Sport. L’ultima telecronaca a Wimbledon, in occasione del secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Il ricordo del direttore Federico Ferri.

È morta Elena Pero, storica giornalista e voce del tennis di Sky Sport. Aveva 60 anni. A dare la notizia è stata la stessa emittente, con un lungo messaggio di cordoglio firmato dal direttore Federico Ferri.

Pero è stata per oltre trentacinque anni uno dei volti e, soprattutto, una delle voci più riconoscibili del giornalismo sportivo italiano. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia e la sua ultima telecronaca era arrivata a Wimbledon, dove aveva raccontato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner.

Da Telepiù a Sky Sport, oltre 35 anni di tennis

La sua carriera televisiva era iniziata nel 1991 a Telepiù, dove era entrata come giornalista praticante su scelta di Rino Tommasi, che sarebbe diventato il suo grande maestro. Con il passare degli anni Elena Pero ne aveva raccolto l’eredità, diventando uno dei riferimenti assoluti del racconto televisivo del tennis.

Per oltre vent’anni aveva formato in telecronaca una coppia particolarmente apprezzata con Paolo Bertolucci, accompagnando generazioni di appassionati attraverso Slam, grandi tornei e le imprese dei principali campioni del circuito.

L’ultima telecronaca a Wimbledon con il successo di Sinner

L’ultima volta in cui il pubblico aveva ascoltato la sua voce era stata proprio sui campi di Wimbledon. Pero aveva raccontato il nuovo trionfo di Sinner, dopo aver già commentato insieme a Bertolucci lo storico primo successo del tennista italiano sull’erba londinese, il 13 luglio 2025.

Nel ricordo pubblicato da Sky Sport viene sottolineata la scelta della giornalista di non rinunciare alle telecronache neppure durante la malattia, continuando a svolgere il proprio lavoro fino alle ultime settimane.

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Il ricordo di Sky Sport e Federico Ferri

“La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre”, scrive Sky Sport nel messaggio dedicato alla giornalista.

Ferri ne ricorda la preparazione, lo stile essenziale, la capacità di raccontare i campioni senza mai mettere se stessa davanti all’evento e il rapporto costruito negli anni con gli appassionati. Una professionista capace di attraversare diverse epoche del tennis, da quelle di Roger Federer e delle grandi campionesse del passato fino all’attuale stagione d’oro del movimento italiano.

Il pensiero alla famiglia

Nel messaggio di Sky un pensiero particolare viene rivolto alla figlia Martina e a Sergio, produttore televisivo e compagno di una vita anche professionale, recentemente premiato a Wimbledon per la propria carriera.

La scomparsa di Elena Pero lascia un vuoto profondo nel giornalismo sportivo e nel mondo del tennis italiano. Sky Sport la saluta definendola una “grande, indimenticabile voce”, ricordandone insieme la competenza professionale e le qualità umane.