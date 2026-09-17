Ad Augsburg si assegnano i titoli Europei Giovanili nelle categorie U17, U19 e U21

La stagione internazionale della Lead è pronta a vivere il suo atto conclusivo, e lo farà nel segno dei giovani talenti dell’arrampicata sportiva.

Arrampicata, le speranze italiane agli Europei Youth

Il 19 e 20 settembre, al DAV Climbing Centre di Augsburg, andrà in scena il World Climbing Europe Youth Championship Lead, evento che assegnerà i titoli di Campione e Campionessa Europea Giovanile di difficoltà nelle categorie U17, U19 e U21. Sono 23 gli atleti convocati dall’Italia per la rassegna continentale, una squadra giovane e ambiziosa, pronta a giocarsi a dare tutto sulle pareti tedesche.

Nella categoria U17 femminile saranno 5 le azzurre a dare battaglia: a trascinare il gruppo Carolina Gradaschi, Campionessa Italiana Lead U17, argento in Coppa Italia Giovanile assoluta e nona classificata nella finale di Coppa Europa Giovanile a Imst. Con lei ci sarà l’arcense Chiara Franceschi, detentrice della Coppa Italia Giovanile Lead U17 e vice Campionessa Italiana Lead U17.

Completeranno la squadra le romane Matilde Capoferro, bronzo in Coppa Italia Giovanile assoluta e Rebecca Belardinelli, bronzo al Campionato Italiano U17, e la savonese Agnese De Micheli, alla sua seconda esperienza internazionale.

Sono altrettanti gli azzurri dell’U17 maschile. Molte speranze sono per i “golden boys” del Boulder, il padovano Leonardo Donola e il veronese Pietro Franzoni, che si sono già fatti valere anche nella Lead. Assieme a loro il bergamasco Andrea Locatelli, 8° in Coppa Europa Giovanile a Imst, l’udinese Leonardo Blasutig, 4° ai Campionati Italiani Giovanili e bronzo in Coppa Italia Giovanile, e il milanese Hervé Melada.

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Tre le azzurre al via nella categoria U19 femminile. La torinese Margherita Pernigotti arriva ad Augsburg forte del bronzo conquistato a Imst e del quarto posto nel ranking di Coppa Europa Giovanile. Con lei la sua conterranea Maia Marinescu, bronzo ai Campionati Italiani Giovanili, e la veronese Emma Gregorotti, vice Campionessa Italiana Lead U19.

Particolarmente ricco di esperienza il gruppo dell’U19 maschile, che può contare su atleti che hanno raggiunto già importanti piazzamenti internazionali. La squadra tricolore potrà contare infatti sul pordenonese Andrea Chelleris, Campione Italiano Lead U19, argento in Coppa Italia Lead Senior, vice Campione Mondiale Giovanile Lead e vincitore della tappa di Coppa Europa Giovanile di Dornbirn. In gara anche il segusino Gianluca Vighetti, argento in Coppa Europa Lead Giovanile assoluta e oro in Coppa Europa Senior a Žilina, e il fiorentino Giovanni Bagnoli, vice Campione Italiano Lead U19, Campione Italiano Boulder U19 e detentore della Coppa Europa Boulder Giovanile. Occhi puntati anche sul pinerolese Matteo Reusa, Campione Italiano Boulder Senior e bronzo ai Mondiali Giovanili Boulder, ma da sempre competitivo anche nella Lead. A completare il quintetto il genovese Alessandro Sofia, quarto al Campionato Italiano U19 e determinato a compiere un ulteriore passo avanti dopo le esperienze maturate in Coppa Europa Giovanile.

Infine nella categoria U21 saranno impegnati 5 azzurri. Al femminile l’Italia schiera Matilda Liù Moar, Campionessa Italiana U21 sia di Lead che di Boulder. Al maschile riflettori puntati su Riccardo Vicentini ed Ernesto Placci, rispettivamente Campione e vice Campione Italiano Lead U21, che portano con sé il prezioso bagaglio di esperienza accumulato nel corso della stagione di World Climbing Series Lead. Assieme a loro il pinerolese Michele Reusa, bronzo al Campionato Italiano Lead Giovanile, e il romano Simone Belardinelli, Campione Italiano U21 sia di Boulder che di Speed, pronto a misurarsi con ambizione anche nella terza specialità.