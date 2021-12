Volley, Trento-Sada Cruzeiro in tv stanotte: orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021

by Deborah Sartori

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto pronto per Itas Trentino-Sada Cruzeiro, sfida valevole per la Pool A del Mondiale per Club 2021 di volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti, dopo aver affrontato gli iraniani del Sirjan Foolad all’esordio, affrontano la squadra brasiliana nel match che chiude la fase a gironi. Sarà dunque importante conquistare punti per proseguire il torneo e accedere alle semifinali incrociate. L’appuntamento è per le ore 0.30 italiane tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Action (e in streaming su Sky Go e Now Tv). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con il risultato al termine e la classifica aggiornata.