Volley, Trento-Civitanova in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Muro Itas Trentino, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione di Lorenzetti torna sul campo di casa dopo aver trionfato nella Supercoppa e vuole la terza vittoria in campionato. Dall’altra parte ci saranno i cucinieri di Blengini, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna con Piacenza per rimanere nella zona alta della classifica. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 31 ottobre alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati su Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport (e in streaming su Rai Play). Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e risultati e classifica aggiornati in tempo reale.