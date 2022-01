Volley, Superlega 2021/2022: Trento la spunta al tie-break con Perugia

L’Itas Trentino batte 3-2 (25-21, 21-25, 26-24, 22-25, 15-11) la Sir Safety Conad Perugia nell’anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Grande spettacolo alla BLM Group Arena, con la formazione di Grbic che riesce a riaprire la partita con un grande recupero nel finale di quarto set. Al tie-break però i padroni di casa non sprecano e conquistano un’importante vittoria davanti al proprio pubblico. Due punti dunque per gli uomini di Lorenzetti, che agganciano Civitanova al secondo posto, mentre i Block Devils rimangono in vetta con un altro punto conquistato. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – I padroni di casa partono alla grande (4-0), con una Perugia fallosa che fatica a tenere il passo (8-4). Trento gioca primi tempi (11-7), ma i Block Devils si affidano al braccio potente di Solé e risalgono (12-10) fino a pareggiare i conti (12-12). La manualità di Lavia riporta avanti Trento (14-13), ma l’ace di Leon tiene in vita gli ospiti (17-16). Perugia non trova continuità (21-17) e Trento si prende il primo set (25-21). Nel secondo set Perugia cambia marcia (0-2) e con il turno al servizio di Leon scappa via (3-6). Trento è più imprecisa (4-8) e Perugia sale di colpi a muro (6-11). I padroni di casa recuperano affidandosi a Lavia e ai centrali (10-12) ma qualche errore impedisce loro di completare la rimonta (11-15). Perugia poi allunga (18-22), Trento prova a recuperare (20-22) ma alla fine si arrende 21-25.

Nel terzo set è ancora Perugia a partire meglio (2-5), ma questa volta Trento risponde subito (6-7) e l’invasione aerea di Leon sancisce la parità (10-10). L’ace di Michieletto poi firma il sorpasso trentino (15-14), ma il tocco dell’antenna da parte di capitan Kazyiski tiene in parità i Block Devils (16-16). Trento torna a +2 (19-17), la pestata di Rychlicki sembra decisiva (22-20) ma Perugia riesce ad annullare due set-point (24-24), salvo poi arrendersi ai vantaggi (26-24).

Il copione si ripete nel quarto set: Perugia inizia bene (3-5) ma i padroni di casa rispondono (7-6) e provano a scappar via (13-10). Gli ospiti faticano (17-12) e Trento sembra in assoluto controllo (21-17). Perugia però non molla (21-19) e pareggia i conti con l’ace di Leon (22-22), che lancia i Block Devils verso il tie-break (22-25). Dopo una prima fase di botta e risposta (3-3), Michieletto porta al doppio vantaggio Trento (7-5) ma il challenge vinto da Perugia evita la fuga (7-6). Perugia non riesce a trovare ritmo (10-8) e i padroni di casa decollano (14-9). Gli ospiti annullano due match point, ma questa volta Trento non si fa sorprendere e conquista così la vittoria (15-11).