Volley, Modena-Perugia in tv oggi: orario e diretta streaming gara-2 semifinali Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

Il muro della Sir Safety Conad Perugia, Superlega 2021/2022 volley - Foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia, gara-2 dei semifinali dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I Canarini di Giani hanno vinto, un po’ a sorpresa, in quattro set gara-1 a Perugia, ma ora dovrà fare a meno di Leal, squalificato per l’eccessiva reazione post partita e attualmente in attesa venga valutato il ricorso. I Block Devils di Grbic, fuori anche dalla Champions League, vanno dunque subito a caccia di riscatto per rimettere in equilibrio la serie. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 17 aprile al PalaSport G. Panini di Modena.

Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

PLAYOFF: IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

CALENDARIO SEMIFINALI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONANO I PLAYOFF

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF SCUDETTO

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA), la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.