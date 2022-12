LIVE – Perugia-Siena 3-0 (25-19, 25-17, 25-16): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Sir Safety Susa Perugia-Emma Villas Aubay Siena, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Block Devils di Anastasi, nettamente in vetta alla classifica, vogliono rimanere imbattuti davanti al proprio pubblico e conquistare la tredicesima vittoria. Altra trasferta proibitiva per la neopromossa formazione toscana, che dopo Civitanova scende sul campo di Perugia. L’obiettivo è strappare qualche punto e migliorare l’ultima piazza in classifica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 dicembre al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Perugia-Siena di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

PERUGIA – SIENA 3-0 (25-19, 25-17, 25-16)

FINISCE QUI! PERUGIA STENDE IN TRE SET SIENA E SI CONFERMA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA!

TERZO SET- Otto match-point per Perugia.

TERZO SET- Perugia in completo controllo della gara, 16-11.

TERZO SET- 12-7, La Sir Safety va a +5.

TERZO SET- Punto per Siena che prova a limitare i danni, 9-5.

TERZO SET- Leon realizza il 6-4.

TERZO SET- Anche in questo caso si riparte da un 2-0 Perugia.

SECONDO SET- SET PERUGIA! Gli umbri vanno sul 2-0 con un 25-17.

SECONDO SET- Sette set-point per Perugia.

SECONDO SET- Siena fa quel che può per tenere aperto il parziale, 22-17.

SECONDO SET- I ragazzi di Anastasi hanno ormai ripreso la loro marcia, 19-11.

SECONDO SET- Torna a fare punti Siena, 16-10.

SECONDO SET- Allunga ancora Perugia, 15-9.

SECONDO SET- Adesso sono Leon e compagni a tentare la fuga, 12-9.

SECONDO SET- Contro-sorpasso Sir Safety, 10-9.

SECONDO SET- Aggancio di Perugia, 9 pari.

SECONDO SET- Sempre tre punti di distanza tra le due squadre, 6-9.

SECONDO SET- Ora i toscani provano addirittura a prendere il largo, 4-7.

SECONDO SET- Sorpasso Siena, 3-4.

SECONDO SET- La formazione ospite tenta anche in questo caso di restare in scia, 3-2.

SECONDO SET- Perugia riparte alla grande, è subito 2-0!

PRIMO SET- SET PERUGIA! Gli umbri chiudono sul 25-19!

PRIMO SET- Sei set-point Perugia, 24-18.

PRIMO SET- Gli umbri volano sul 22-17.

PRIMO SET- Punto di Giannelli, 20-17.

PRIMO SET- Perugia torna sul +3, 17-14.

PRIMO SET – Leon firma il 15-12.

PRIMO SET- In questa Siena è brava a non far scappare Perugia, 11-9.

PRIMO SET- Rispondono i toscani, che provano a restare in scia: 9-7.

PRIMO SET- La capolista prova subito a prendere il largo, 5-3.

PRIMO SET- Buona partenza per gli umbri, 2-0.

PRIMO SET- Si parte!

17:50 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Perugia e Siena.