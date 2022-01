Highlights Fenerbahce-Trento 0-3, Champions League volley maschile 2021/2022 (VIDEO)

by V. Giuseppe Greco 13

I video highlights di Fenerbahce HDI Istanbul-Itas Trentino, sfida valevole per la quarta giornata della Pool E di CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti si è imposta in terra turca per 0-3 (20-25, 18-25, 16-25) e vola a 9 punti in classifica blindando la seconda posizione. Adesso, nelle ultime due gare, andrà a caccia della qualificazione ai quarti di finale della competizione. Partita sin dall’inizio senza storia con la formazione trentina in grado di disinnescare le minacce, seppur poche, messe in atto dal Fener. Unica fase concitata, il secondo set fino al 17-18. MVP del match Riccardo Sbertoli. In alto, il video con le immagini salienti della sfida.