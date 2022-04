Volley, Conegliano-Scandicci in tv oggi: canale, orario e diretta streaming gara-1 semifinali Playoff A1 Femminile 2022

by Deborah Sartori

Conegliano-Scandicci, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Filippo Rubin/LVF

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci, gara-1 delle semifinali dei Playoff Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le Pantere di Santarelli, dopo aver superato Firenze, incontrano un’altra formazione toscana nel cammino verso la finale Scudetto. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti le ragazze di Barbolini, che ai quarti hanno superato nettamente un’incerottata Busto Arsizio. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 20 aprile al Pala Verde di Villorba di Treviso. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.