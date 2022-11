Serie A1 femminile 2022/23: Conegliano vince ancora, Macerata battuta in tre set

Termina 0-3 (23-25, 16-25, 11-25)il match tra Cbf Balducci Hr Macerata e Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A1 femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per Conegliano, che permette alla squadra ospite di mantenere il posto in classifica con 31 punti.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

Nel primo set Conegliano parte forte, accumulando subito un vantaggio significativo. Le ospiti infatti, con un’ispirata Robinson in attacco, si porta avanti di ben quattro lunghezze. Macerata però non si arrende e reagisce, tornando a contatto nel punteggio fino all’8-8. Conegliano però poco dopo torna a staccarsi nel punteggio, questa volta grazie alle giocate offensive di Gray. Macerata prova poi a riportarsi sotto nel punteggio, ma Conegliano difende bene il proprio vantaggio e chiude il set con un mani fuori di Robinson sul 23-25.

Nel secondo set Macerata parte meglio, con diversi attacchi vincenti e una Malik davvero ispirata. Conegliano tuttavia non si abbatte e reagisce poco dopo, portandosi prima in parità e poi avanti sul 7-8. Da questo momento in poi la squadra ospite riesce a realizzare un piccolo break, con i punti di Plummer e Gray. Le padrone di casa provano più volte a riavvicinarsi, ma Conegliano gestisce bene il vantaggio e chiude il parziale sul 16-25

Nel terzo set Conegliano inizia con grande convinzione, desiderosa di portarsi avanti e gestire il punteggio in questo set. Grazie all’ottima manovra di Carraro e ai punti di Plummer, le padrone di casa accumulano subito un buon vantaggio da gestire e difendere. Fiesoli prova tuttavia a tener vive le sue, ma Conegliano non lascia spazio a nessun tipo di rimonta. La squadra ospite così domina il parziale e chiude anche questo set in suo favore, sul punteggio di 11-25.