Ok Gacko-Chieri in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Challenge Cup femminile 2023 volley

Tutto pronto per Ok Gacko-Reale Mutua Fenera Chieri, gara di ritorno dei trentaduesimi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno conquistato una netta vittoria in tre set nell’andata in casa. Alle piemontesi dunque basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione bosniaca invece deve vincere 3-0 o 3-1 sul campo di casa per rimanere in corsa e potersi giocare tutto al Golden Set. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e chi passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 23 novembre alla Dvorana Kulturno-Sportskog Centra di Gacko, in Bosnia ed Erzegovina. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Ok Gacko-Chieri della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Ok Gacko-Chieri della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it vi terrà però aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.

LA FORMULA: CHI PASSA IL TURNO?

La formula è quella delle gare di andata e di ritorno, in cui a passare il turno è la squadra che totalizza il punteggio più alto nei due incontri. La vittoria per 3-0 o 3-1 vale tre punti, la vittoria per 3-2 porta con sé due punti, mentre la sconfitta al tie-break ne porta uno e la sconfitta in tre o quattro set vale zero punti. In caso di parità di punti dopo le due partite, il passaggio del turno sarà deciso al Golden Set, che si giocherà al termine della gara di ritorno.