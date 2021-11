LIVE – Conegliano-Zok Ub 3-0 (25-8, 27-25, 25-16): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Wolosz e De Kruijf (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Filippo Rubin/LVF

La diretta testuale di A. Carraro Imoco Conegliano-Zok Ub, sfida valevole per la prima giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli scendono sul campo di casa per incontrare la formazione serba all’esordio in questa nuova edizione della massima competizione continentale per club. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 24 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – ZOK UB 3-0 (25-8, 27-25, 25-16)

LA CRONACA DELLA PARTITA

20.46 – Termina qui dunque la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

TERZO SET E MATCH CONEGLIANO! Frosini mette a terra la palla che vale i tre punti e la 75esima vittoria consecutiva: 25-16

TERZO SET – Primo muro punto della partita per lo Zok Ub: 23-15

TERZO SET – Fischiata accompagnata alle serbe: 23-14

TERZO SET – Conegliano allunga, time-out dello Zok Ub: 21-13

TERZO SET – La pipe di Frosini questa volta finisce out: 18-11

TERZO SET – Kecman passa, ma il vantaggio delle Pantere è molto ampio: 16-9

TERZO SET – Ancora Sylla a segno: 15-8

TERZO SET – De Gennaro palleggia dietro per Sylla, che non sbaglia: 14-6

TERZO SET – Pallonetto d’esperienza di Sylla: 12-6

TERZO SET – Primo tempo di Butigan: 9-4

TERZO SET – Ace di Sylla: 8-3

TERZO SET – Frosini con palla staccata la piazza nell’angolino: 6-2

TERZO SET – Primo tempo veloce di Grigolic: 4-2

TERZO SET – Palla spinta di Sylla: 1-1

TERZO SET – Ace di Vrcelj su Sylla: 0-1

SECONDO SET CONEGLIANO – Un muro di Vuchkova chiude il set ai vantaggi contro le combattive serbe: 27-25

SECONDO SET – Omoruyi a segno, terzo set ball Conegliano: 26-25

SECONDO SET – Lo Zok Ub annulla tutto: 25-25

SECONDO SET – Sylla a segno con un diagonale profondo: 25-24

SECONDO SET – Frosini mette in difficoltà la ricezione, Butigan spara fuori. Santarelli si gioca il video-check ma il tocco del muro non c’è: 24-24

SECONDO SET – La neoentrata Plummer passa di potenza: 24-23

SECONDO SET – Rankovic mette a terra il punto della parità, Santarelli ferma tutto: 23-23

SECONDO SET – Kecman passa in diagonale, le serbe non mollano: 23-22

SECONDO SET – La squadra serba gioca bene sulle mani alte del muro: 22-21

SECONDO SET – Murone di Conegliano, time-out delle serbe: 21-18

SECONDO SET – Gennari si mette in proprio, punto importante: 20-18

SECONDO SET – Zok Ub chiama video-check e fa bene, il muro veneto finisce sull’asta: 19-18

SECONDO SET – Vrcelj ora fa un gran regalo alle Pantere: 18-16

SECONDO SET – Ace di Vrcelj: 17-15

SECONDO SET – Break delle Pantere, time-out Zok Ub: 17-13

SECONDO SET – Rankovic passa in parallela, serbe decisamente più precise e combattive in questo set: 15-13

SECONDO SET – Primo tempo di Vuchkova verso posto uno: 13-10

SECONDO SET – E arriva anche l’ace di Omoruyi, che partita della 19enne fin qui: 12-8

SECONDO SET – Omoruyi a segno anche da posto due: 11-8

SECONDO SET – Omoruyi gioca bene sulle mani del muro: 10-7

SECONDO SET – Conegliano spreca e le serbe ne approfittano: 9-7

SECONDO SET – Gennari di seconda intenzione: 8-4

SECONDO SET – Attacco profondo di Sylla: 5-2

SECONDO SET – La neoentrata Sylla mette palla a terra: 3-1

SECONDO SET – Primo punto anche per le serbe: 1-1

SECONDO SET – Le Pantere iniziano subito bene: 1-0

PRIMO SET CONEGLIANO – L’attacco out delle serbe chiude un set letteralmente dominato dalle Pantere: 25-8

PRIMO SET – Il video-check dà ragione a Santarelli, la palla di Frosini è in: 24-8

PRIMO SET – De Gennaro vola e Conegliano allunga ancora: 22-8

PRIMO SET – Muro vincente dell’Imoco: 20-6

PRIMO SET – Conegliano dilaga, altro time-out Zok Ub: 15-6

PRIMO SET – Muro vincente di Frosini: 14-6

PRIMO SET – Rankovic passa di potenza in diagonale: 11-6

PRIMO SET – Plummer anticipa il colpo e la palla si insacca: 9-4

PRIMO SET – Ancora un punto per Conegliano, time-out Ub: 8-3

PRIMO SET – Muro vincente di Gennari: 7-3

PRIMO SET – Alzata perfetta in bagher di De Gennaro per Plummer, che non sbaglia: 4-3

PRIMO SET – Si insacca l’attacco delle serbe: 3-3

PRIMO SET – L’attacco di Frosini si ferma in rete: 2-1

PRIMO SET – Plummer passa in pallonetto: 2-0

PRIMO SET – Primo punto a Conegliano: 1-0

19.30 – Presentazione dei sestetti. Santarelli sceglie Plummer, Vuchkova e Butigan al centro, Gennari al palleggio, Frosini e Omoruyi in banda. Libero De Gennaro.

19.28 – Risuona la musica della Champions League, ancora pochi minuti al via

19.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della sfida di Champions League tra Conegliano e Zok Ub