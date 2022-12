Casalmaggiore-Busto Arsizio in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Trasportipesanti Casalmaggiore-E Work Busto Arsizio, partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Andrea Pistola, settime con 16 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la sesta vittoria stagionale. Le Farfalle di coach Musso, solo decime con 11 punti, vanno invece a caccia di un successo per mettersi alle spalle le difficoltà di questo avvio di stagione. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 11 dicembre al Pala Radi di Cremona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Casalmaggiore-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Casalmaggiore-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, la partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.