Manchester City-Liverpool, che gol di Haaland: anticipa tutti e fa 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 69

Dieci minuti. Tanto è bastato ad Erling Haaland per marchiare a fuoco Manchester City-Liverpool, match valevole per gli ottavi di finale della Carabao Cup. I ragazzi di Pep Guardiola dominano i primi minuti e trovano la rete del vantaggio grazie ad una bella azione sulla sinistra da parte di De Bruyne che crossa alla perfezione, al resto ci pensa il ragazzo norvegese che anticipa tutti e fa 1-0. In alto il video del gol.