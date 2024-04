Highlights e gol Psg-Barcellona 2-3: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Psg-Barcellona, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024. Al Parco dei Principi grande avvio degli ospiti che mettono in continua apprensione la difesa dei parigini, oggi in versione vacanziera. Il Barcellona passa in vantaggio grazie ad un’uscita a vuoto di Donnarumma e con Raphinha che fa 1-0. Nella ripresa la musica cambia e in due minuti prima Dembelé e poi con Vitinha ribaltano completamente la partita. Ma il Barcellona non è domo, Pedri entra e inventa un assist meraviglioso per il gol del 2-2 di Raphinha che, al volo di sinistro, trova una rete straordinaria. Dembelé stampa sul palo la palla del 3-2, Christensen invece sfrutta l’immobilismo generale della difesa parigina e porta i blaugrana in vantaggio. Al ritorno Mbappè e compagni avranno bisogno di una grande impresa.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS