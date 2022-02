Highlights e gol Viterbese-Modena 0-1, girone B Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Christian Poliseno 18

Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Viterbese e Modena che si chiude con una vittoria ospite per 0-1. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Modena che, grazie a questa vittoria, si porta momentaneamente in prima posizione in attesa della gara della Reggiana. Viterbese sempre diciassettesima.

