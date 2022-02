Serie C 2021/2022: basta lo 0-1 al Modena per abbattere la Viterbese

by Christian Poliseno

Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Viterbese e Modena che si chiude con una vittoria ospite per 0-1. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Modena che, grazie a questa vittoria, si porta momentaneamente in prima posizione in attesa della gara della Reggiana. Viterbese sempre diciassettesima.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Il Foggia ha il pallino del gioco, ma il Monopoli si chiude con attenzione. Nulla di concreto o interessante però nei primi 45 minuti. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint della Viterbese, che però non trova la rete del vantaggio. Al minuto 86′ Iuliano frana in area addosso ad Azzi, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ogunseye che non sbaglia. La gara si chiude qui: 0-1.