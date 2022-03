Highlights Ankara-Trento 82-75: Eurocup 2021/2022 (VIDEO)

by Davide Triolo 11

Gli highlights completi del confronto tra Turk Telekom Ankara e Dolomiti Energia Trentino, valevole per la sedicesima giornata del gruppo A dell’Eurocup 2021/2022 di basket. Vittoria casalinga mediante il risultato di 82-75, ottenuta in rimonta dopo un terzo quarto sostanzialmente da incubo; in evidenza le prestazioni di Dawkins e Clemmons, inarrestabili nella fase cruciale dell’incontro, con il solo Caroline, ad ampi tratti, a contrastarli. Di seguito il video contenente i migliori momenti della sfida tra Ankara e Trento, con la quattordicesima sconfitta europea in stagione per la compagine italiana.

VIDEO HIGHLIGHTS TURK TELEKOM ANKARA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82-75 (EUROCUP 2021/2022)