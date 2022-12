Eto’o shock: prende a calci un videomaker dopo Brasile-Corea del Sud (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 3

Guai in vista per Samuel Eto’o. In un video registrato da “La Opinión” nel post partita di Brasile-Corea del Sud si vede l’ex calciatore di Barcellona e Inter aggredire un videomaker che lo stava filmando fuori dallo stadio. Più di una persona ha provato a trattenere il 41enne, ora presidente della Federazione camerunense, che però è riuscito comunque ad assestare un calcio abbastanza pesante nei confronti del malcapitato. Al momento non si conoscono i motivi che abbiano portato l’ex campione a reagire in questo modo, ma di certo se ne saprà di più a breve.