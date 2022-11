Ecuador-Senegal, gol di Koulibaly: zampata vincente e 1-2 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il Senegal si riporta subito in vantaggio. Nel corso del match contro l’Ecuador, valevole per la terza giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022, gli africani trovano la rete del 2-1 subito dopo il gol del pareggio dell’Ecuador. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Enner Valencia svirgola in maniera clamorosa e la palla arriva a Kalidou Koulibaly che sigla una rete pesantissima che può valere la qualificazione agli ottavi di finale.