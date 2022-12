Vieira: “Penso che Martinez abbia preso alcune decisioni stupide. Ha tolto qualcosa all’Argentina”

La leggenda della Nazionale Francese e ora allenatore del Crystal Palace, Patrick Vieira, ha parlato del comportamento di Emiliano Martinez. Ecco le sue parole: “Alcune delle foto che ho visto hanno tolto qualcosa a ciò che l’Argentina ha ottenuto ai Mondiali. Non credo che ne avessero davvero bisogno. A volte non puoi controllare le emozioni, ma quella è stata una decisione stupida da parte di Martinez. Il modo in cui ha preso in giro Mbappé, poi, danneggia il calcio e sé stesso”.