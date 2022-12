Tsitsipas-Norrie in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Stefanos Tsitsipas sfiderà Cameron Norrie nei quarti di finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al Diriyah (Arabia Saudita). Il tennista greco è accreditato della prima testa di serie e per lui si tratterà dunque del debutto, essendo già ai quarti grazie ad un bye. Il giocatore britannico ha invece superato agli ottavi Nick Kyrgios con un doppio 10-6, confermandosi un avversario più che ostico. Sulla carta è Tsitsipas ad avere i favori del pronostico dalla sua parte, ma l’incontro si preannuncia particolarmente equilibrato.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Tsitsipas e Norrie scenderanno in campo oggi (giovedì 8 dicembre). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della sessione pomeridiana non prima delle ore 18:00. I telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Tsitsipas e Norrie. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ed accompagnerà i propri lettori con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.