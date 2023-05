Tiro a volo, Coppa del Mondo Almaty 2023: al via lo stage per gli azzurri dello skeet

Almaty (KAZ) si prepara ad ospitare la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo dal 20 al 29 maggio e gli azzurri di skeet si preparano a prendere parte alla rassegna. Il Direttore Tecnico Andrea Benelli ha deciso di radunare i suoi nell’impianto del Tav Laterina (AR) per uno stage intensivo sia tecnico che fisico. A disposizione sua, del preparatore Atletico Fabio Partigiani e del CT della Nazionale Azzurri Andrea Filippetti, che accompagnerà la squadra in trasferta, ci saranno Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina per la squadra femminile e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) e Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta per quella maschile.