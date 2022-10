Superlega 2022/2023 volley: Perugia sconfigge Civitanova 3-1 e si conferma imbattuta

Nella partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, la Sir Safety Susa Perugia sconfigge in quattro set la Cucine Lube Civitanova. Il big match anticipato di oltre un mese va ai Block Devils, che restano in vetta alla classifica a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque. Sconfitti all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche i cucinieri di Blengini, terzi in classifica con nove punti in 6 partite, con il punteggio di 1-3 (25-20, 25-27, 18-25, 19-25)

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

LA PARTITA – Primo set complicato per Perugia, che parte a rilento e va subito in svantaggio. Pur riuscendo a ricucire il gap ed addirittura trovare il provvisorio vantaggio, la squadra di Anastasi non riesce a trovare le contromisure agli avversari. A dir la verità l’equilibrio regna fino al 18-18, ma nel momento cruciale Civitanova sale in cattedra. Il set finisce infatti nelle mani della Lube con il punteggio di 25-20, sugellato da un ace finale di Gabi. Nella seconda frazione, invece, il protagonista assoluto è Kamil Semeniuk, che si carica sulle spalle la Sir Safety. Il set si rivela molto combattuto dall’inizio alla fine, e tolto qualche mini-parziale nessuna delle due squadre riesce ad allungare significativamente. I primi due set point se li procura la squadra umbra, ma Civitanova li annulla. Alla fine gli ospiti riescono a spuntarla solo per 27-25, alla quarta chance.

Il secondo set rappresenta un punto di svolta nel match. Civitanova infatti si spegne progressivamente, mentre Perugia emerge alla distanza. La terza frazione si rivela un massacro ed il 25-18 non rispetta del tutto i valori in campo. La Lube non sfigura, anzi reagisce dopo il -5 iniziale e si riporta momentaneamente in vantaggio. Nella seconda metà, però, si disunisce in maniera preoccupante e cede il passo agli avversari, che invece salgono in cattedra. Il parziale che propizia il 25-18 finale è di 11-3 in favore della Sir Safety. Piuttosto indirizzato anche il quarto set, in cui Perugia continua a fare la gara ed avere l’inerzia dalla sua. Civitanova prova a restare in scia, ma con l’avanzare del set il gap tra le due squadre diventa sempre più ampio fin quando la Lube non può più ricucirlo. La vittoria è dunque ormai nelle mani del club umbro, che finisce per imporsi con lo score di 25-19.