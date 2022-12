Snowboardcross, Cervinia 2022: doppiette per Austria e Francia. Azzurri out ai quarti

Doppietta austriaca nella gara maschile di Coppa del mondo di snowboardcross, ospitata sulle nevi italiane di Cervinia. Il biancorosso di madre italiana Alessandro Haemmerle ha trionfato davanti al connazionale Jakob Dusek, al termine di una big final che a visto al terzo posto il tedesco Martin Noerl ed al quarto lo statunitense Mick Dierdorff. Si erano arresi ai quarti di finale Lorenzo Sommariva e Omar Visintin, out agli ottavi Michele Godino, Filippo Ferrari e Niccolò Colturi. Classifica generale che vede al comando Noerl con 180 punti, tallonato da Alessandro Haemmerle a 160 e da Visintin con 98.

Nella gara femminile altra doppietta, questa volta francese, con le transalpine Chloe Trespeuch e Manon Petit Lenoir davanti alla britannica Charlotte Bankes e all’australiana Belle Brockhoff. Azzurre protagoniste della small final dove Caterina Carpano e Sofia Belingheri sono arrivare al sesto e settimo posto. Per la 24enne fassana Carpano, si è trattato del miglior risultato in carriera sul massimo circuito. In classifica Trespeuch va a 180 punti, davanti all’australiana Baff a 126 e a Petit Lenoir a 109.