Sci alpino, vento e neve a Beaver Creek: cancellata la discesa maschile

Forte vento e nevicata abbondante a Beaver Creek, località statunitense dove è in programma questo weekend la tappa di Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino. La Fis e il comitato organizzatore hanno dunque deciso di cancellare la discesa prevista per questa sera alle ore 18.15 italiane. Dita incrociate per le prossime due gare in programma sabato e domenica, rispettivamente una discesa e un super-G.