Sci alpino, Mayer annuncia il ritiro a Bormio: “Non ho più la determinazione giusta. Ringrazio tutti”

Matthias Mayer annuncia il ritiro. Clamorosa notizia a poche ore dal super-G di Bormio, con il 32enne che ha annunciato il suo addio alle gare dopo il forfait di ieri in discesa. L’austriaco ha vinto in carriera 3 ori olimpici, uno in discesa (Soci 2014) e due in super-G (Pyeongchang 2018 e Pechino 2022), e un bronzo in discesa nelle ultime Olimpiadi invernali. In Coppa del Mondo vanta 45 podi di cui 11 vittorie, 15 secondi posti e 19 terzi posti.

“L’ultima è stata una stagione straordinaria con la terza medaglia d’oro olimpica. Ho iniziato bene anche questa e ne sono felice, ma è abbastanza – ha dichiarato Mayer – Ringrazio di cuore i miei sponsor, la federazione e tutti quelli che mi hanno seguito, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma ora sono curioso di vedere come andranno le cose. Non ho più il mordente necessario ed è arrivato il momento di ritirarmi”.