Renate-Arzignano in tv: canale, orario e streaming playoff Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 48

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Renate-Arzignano, match del primo turno del playoff di Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:00 di giovedì 11 maggio. Le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Eleven Sport, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta in tempo reale dal fischio d’inizio. Le due squadre hanno concluso il campionato a quota 53 punti.