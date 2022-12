Qatar 2022, il presidente dell’Argentina respinge le critiche sui festeggiamenti

Alberto Fernandez, presidente dell’Argentina, ha respinto le critiche di chi sostiene che abbia cercato di ottenere un reddito politico invitando la sua Nazionale, campione ai Mondiali di Qatar 2022, sul balcone del palazzo presidenziale in occasione delle celebrazioni tenute domenica. Ecco le sue parole: “La nazionale è di tutti, né della maggioranza né dell’opposizione. L’invito aveva un carattere istituzionale, non politico, e il mio obiettivo era solo quello di fare in modo che la squadra ricevesse l’affetto e l’allegria della gente. Io ho solo messo a disposizione la Casa Rosada sapendo che i giocatori erano già molto stanchi, ma loro hanno scelto diversamente, e se la scelta è stata dettata dalla volontà di non mischiare il calcio con la politica sono felice di aver inaugurato una tradizione. Per incontrare Messi e parlare con Scaloni ci sarà tempo, ma adesso è il loro momento”.